banner1002
Rusya'daki kritik görüşme başladı
Rusya'daki kritik görüşme başladı
YSK'den özel televizyon ve radyolara ilişkin karar
YSK'den özel televizyon ve radyolara ilişkin karar
27 terörist etkisiz hale getirildi
27 terörist etkisiz hale getirildi
Atalay: Kontrol bakanlıkta olsun
Atalay: Kontrol bakanlıkta olsun

AKP'nin İstanbul adayı belli oldu mu? Binali Yıldırım aday mı?

AKP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? AKP'nin İstanbul adayı belli oldu mu? AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı? AKP İstanbul adayını ne zaman açıklayacak? 31 Mart'ta AKP'nin İstanbul adayı kim? Binali Yıldırım aday mı? AKP yerel seçimlerde İstanbul'da kimi aday gösterecek? Binali Yıldırım aday oldu mu? Erdoğan İstanbul adayını ne zaman açıklayacak? AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen İstanbul Adayını bugün açıklayacak.. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak toplantıda ismi açıklanması beklenen Binali Yıldırım'ın büyük fotoğrafı yer alıyor.

AKP'nin İstanbul adayı belli oldu mu? Binali Yıldırım aday mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AKP bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.

Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.

Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.

Etiketler; #binali yıldırım #ak parti #akp istanbul adayı #binali yıldırım aday oldu mu?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.