AKP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? AKP'nin İstanbul adayı belli oldu mu? AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı? AKP İstanbul adayını ne zaman açıklayacak? 31 Mart'ta AKP'nin İstanbul adayı kim? Binali Yıldırım aday mı? AKP yerel seçimlerde İstanbul'da kimi aday gösterecek? Binali Yıldırım aday oldu mu? Erdoğan İstanbul adayını ne zaman açıklayacak? AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen İstanbul Adayını bugün açıklayacak.. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak toplantıda ismi açıklanması beklenen Binali Yıldırım'ın büyük fotoğrafı yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AKP bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.



Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.



Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.