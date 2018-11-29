AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? AKP 31 Mart'ta İstanbul'dan kimi aday gösterecek? AKP'nin İstanbul Adayı kim olacak? Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? Yerel seçimde AKP adayları kim oldu? AKP'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? AKP İstanbul adayı belli oldu mu? AKP İstanbul adayını neden açıklamıyor?

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı hala açıklanmadı. Kulislerde Binali Yıldırım ismi geçerken diğer taraftan da "İstanbul adayında sıkıntı mı var" soruları gündemde. Konuyla ilgili A Haber ekranlarında soruları yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP'nin İstanbul adayıyla birlikte kalan 21 ilin belediye başkan adaylarının da Aralık ayı içinde açıklanacağını duyurdu. Yerel seçim tanıtımlarının yoğun olarak sosyal medyadan yapılacağını belirten Ünal, AKP'nin seçim sloganının belli olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu sloganın açıklanacağını ifade etti.



Mahir Ünal'ın İstanbul Adayı kim olacak? sorusuna cevabı özetle şöyle:



Milelt ittifakını "masa başı" ittifak olarak değerlendren Ünal, "kendileri bir takım masabaşı ittifaklarla bu işi sürdürdükleri için, biz İzmir'i Anakra'yı açıkladık İstanbul'u sonraya bıraktık. Burada herhangi bir sorun söz konusu değil. İstanbul'la ilgili Meclis Başkanımızın ismi kulislerde geçiyor başka isimler geçiyor yok efendim şu olmuş bu olmuş. Yani Ak Parti'de bir takım kararlar alınırken bu kararlar istişare ile alınır. Burada aslolan bizim hem strateji grubunun, hem de aday belirleme komisyonunun yapacağı çalışmaların sonunda vereceği karardır. Bu neden geç açıklandı neden erken açıklandı bunu konuşmak öncelikli olarak bu komisyonun çalışmalarını engelliyor . Ankara İzmir ve İstanbul'u stratejik olarak açıklamadık, biz dedik ki "Ankara'nn adayını Ankara'da TBMM'de açıklamak daha anlamlı olur."



İstanbul Adayı Binali Yıldırım mı?



Kulislerde Binali Yıldırım'ın isminin geçtiğini belirten A Haber muhabiri, "Binali Yıldırım'ın adaylığı söz konusu mu?" sorusuna Ünal, "Binali Bey'in konuşulması normal Çünkü AK Parti'nin yetiştirdiği önemli bir aktör. Başbakanlık yapmış, Ulaştırma Bakanlığı yapmış. 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu duruş bütün millet tarafından benimsenmiş. Dolayısıyla Binali Bey'in isminin konuşulması normal. Ama burada yanlış olan şey Binali Bey'in isminin yıpratılmasıdır.



İstanbul Adayı ne zaman açıklanacak?



İstanbul'un ve diğer açıklanmayan illerin adayları konusunda da Ünal şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Arjantin'den döndükten sonra İstanbul ve 21 ilin adayını büyük bir tanıtımla açıklanacak. Aralık ayı içerisinde bir tarih belirleyip hepsini bu tarih içinde açıklayacağız."



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