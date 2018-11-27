"MHP ile karşılıklı jestlerimiz olacak"Kaynak: AA
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna, "Eğer bir mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." yanıtını verdi.
İstanbul adayında sıkıntı mı var?
Erdoğan, "İstanbul belediye başkan adayı açıklanmadı, bir sıkıntı mı var?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra, Mecliste TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.
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