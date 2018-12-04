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AKP'nin istanbul'da adayı kim olacak?

Liderlerin Salı mesaisinin gündemi yerel seçimdi. Amerika turunu tamamlayıp Türkiye’ye dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile en kısa sürede görüşeceklerini söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bahçeli ise “gölge” polemiği yaşadı. İyi Parti ise beş belediye başkan adayını açıkladı.

AKP'nin istanbul'da adayı kim olacak?

Polemiğe girdiler, adaylarını tanıttılar, gövde gösterisi yaptılar…

Meclis’te Salı mesaisine yerel seçim ve ittifak tartışmaları damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Amerika turunu tamamlamasının ardından Türkiye'ye geldi. Ayağının tozuyla yerel seçime ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, Bahçeli ile en kısa sürede görüşeceklerini söyledi.

Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığına ilişkin de sorularını yanıtladı. Yıldırım'ın adaylığına kapıları kapatmadı. "Sabırlı olacağız" dedi.

Grup toplantılarına ise polemikler damga vurgu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'yi HDP üzerinden eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'nin eski sözleri üzerinden tepki gösterdi.

Tartışmalar CHP ile MHP arasında sınırlı kalmadı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Bahçeli ve Erdoğan'a yüklendi..

Genel Başkan Meral Akşener, beş ilin başkan adaylarını da açıkladı.


 

Etiketler; #AKP #istanbul
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