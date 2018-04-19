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AKP'nin KHK açıklamasına Vatan Partisi'nden sert tepki

AKP, uyum yasalarının da Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılabileceğini açıkladı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “İhtiyaç duyulursa yetki KHK'sı var” dedi. Vatan Partisinden ise sert tepki geldi. Açıklamada KHK’ların terörle mücadele konusuyla sınırlı olduğu vurgulandı. Hukukçular da AKP’nin KHK’ları seçim döneminde fırsata çevirmemesi konusunda uyardı

AKP'nin KHK açıklamasına Vatan Partisi'nden sert tepki

AKP, "Yetki KHK’sı var" dedi. Vatan Partisi'nden sert tepki geldi.

Baskın seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından gözler uyum yasalarına da çevrildi.

Uyum yasalarının ne zaman çıkacağı merak konusu iken AKP’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bu sözlerle uyum yasalarının KHK ile çıkarılabileceklerini belirtti. Vatan Partisinden ise tepki gecikmedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kararnamelerin terörle mücadele konusunda olması gerektiğini vurguladı. "Meclis’in yetkileri gasp ediliyor" dedi.

Perinçek, Meclis’in yetkilerinin gasp edilmesinin cezasına dikkat çekti.

AKP’nin Kanun Hükmünde Kararname karnesi de parlak değil. TSK’nın emir-komuta zincirini hedef alan kararnameler, askeri okulların kapatılması bunlardan bazıları.

Taşerona kadro düzenlemesi, sivillere tanınan yargı muafiyeti de ciddi tepkiler almıştı.

Kulislerde OHAL’in nedenlerini kapsamayan düzenlemeler çıkarabileceği de konuşuluyor. AKP’nin seçim döneminde KHK’ları fırsata çevirmemesi gerektiğini vurgulayan Avukat Ceyhan Mumcu da önemli bir uyarı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #khk #vatan partisi
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