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AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop
AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop

AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop kimdir, nereli, kaç yaşında

TBMM Başkanvekili ve AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak

AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop kimdir, nereli, kaç yaşında

TBMM Başkanvekili ve AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu yapacak.

TBMM Başkanı adaylığı başvuru süresi, yarın saat 24.00'da sona eriyor.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. TBMM Başkanvekilidir.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.


Kaynak: AA
Etiketler; #mustafa şentop #mecliis
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