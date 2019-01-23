CHP'de İstanbul'daki ilçeler için adaylık süreci belirsizliğini korurken İzmir düğümü hala çözülemedi. Siyasi partilerin hazırlıkları kapsamında AKP'de ise seçim manifestosunun hazırlıkları yapılıyor. 26 Ocak tarihinde Merkez Karar Kurulu'nu toplayacak Vatan Partisi ise 3 Şubat'ta İstanbul, 9 Şubat'ta İzmir adaylarını tanıtmaya hazırlanıyor

Bir yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işliyor. Diğer yandan siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.



AKP kurmaylarının seçim manifestosunu taslak olarak tamamladığı ifade edildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre manifestonun ana çerçevesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği "1994 seçimleri ruhu" oluşturuyor.



10 maddeden oluşması beklenen manifestoda "Yaşanabilir", "Güvenli", "Değer üreten" şehirler vurgusu yapıldığı belirtildi. 2019'a kadar yaşanabilir ve güvenli kentler yaratıldığı ifade edilen manifestoda önümüzdeki 5 yılda "Değer üreten" şehirler inşa edileceği kaydedildi.



AKP'nin ittifak yaptığı MHP de 24 Ocak Perşembe günü Ankara'da aday tanıtım töreni düzenleyecek.



Millet İttifakı'nda ise krizler bitmiyor. Özellikle CHP'deki aday belirleme sorunu dikkat çekiyor. İzmir'de nasıl hareket edileceği merak konusu oldu. Birden fazla ismin adaylık için kolları sıvadığı İzmir için gözler 27 Ocak Pazar günü yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi.



Hafta başında bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de ittifak görüşmelerindeki bütün pürüzleri gideremediği kaydedildi.



İki parti arasında Elazığ, Gaziantep ve İstanbul'un ilçesi Üsküdar'da sorunların çözülemediği bildirildi.



Daha önce yapılan mutabakat kapsamında Gaziantep İyi Parti'ye bırakılmıştı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre isimler üzerinde uzlaşamayan iki partinin ayrı ayrı aday göstermesi gündeme gelebilir. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de Gaziantep'te nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin CHP'den gelecek açıklamayı beklediği öğrenildi. Zira CHP eski HDP milletvekili Celal Doğan'ı aday göstermeyi planlıyor.



Vatan Partisi'nde de seçim hazırlıkları sürüyor. 26 Ocak'ta Merkez Karar Kurulu toplantısı yapacak Vatan Partisi seçim çalışmalarında gelinen aşamayı değerlendirecek. Yol haritasını kamuyoyu ile paylaşacak.



Birçok ilde adaylarını kamuoyuna açıklayan Vatan Partisi, 3 Şubat'ta İstanbul, 9 Şubat tarihinde de İzmir adayları için tanıtım töreni düzenleyecek.



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