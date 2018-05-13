Parti tarafından yaptırılan anketlerde Erdoğan’ın toplam oyunun yüzde 44-45 bandında bulunduğu, AKP’nin oylarının da 36-37 aralığında kaldığı ortaya çıktı

AKP’nin yaptırdığı anketlerde hem Tayyip Erdoğan’ın hem de AKP oylarının hızla düştüğü öğrenildi. Aydınlık’ın edindiği bilgiye göre, parti tarafından yaptırılan anketlerde Erdoğan’ın toplam oyunun yüzde 44-45 bandında bulunduğu, AKP’nin oylarının da 36-37 aralığında kaldığı ortaya çıktı.

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala anket çalışmalarını hızlandıran ve “En fazla oyu nasıl ve nereden alabiliriz” hesabı yapan AKP’de işler iyi gitmiyor. AKP’de üst düzey isimlerin erime karşısında çaresiz ve sessiz kaldıkları, morallerinin bozuk olduğu, yorum yapmaktan kaçındıkları belirtiliyor.



YÖNETİCİLER SESSİZ

Partinin yaptırdığı anketlerde, cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın oy oranının ittifak desteği ile birlikte 44-45 bandında olduğu öğrenildi. Ankette henüz tam rakamların netleşmediği, nihai rakamların önümüzdeki hafta belirleneceği belirtildi. Anketlerde AKP’nin durumu Erdoğan’dan kötü. Şu an seçim olsa, AKP’nin oy oranı yüzde 36 ila yüzde 37 arasında.



TABANDA TEPKİ

Aydınlık’ın AKP’li kaynaklardan edindiği bilgiye göre, AKP tabanında AKP’li milletvekillerine karşı büyük tepki var. En önemli neden ekonomideki kötüye gidiş. AKP tabanının rahatsız olduğu diğer konular ise şöyle sıralanıyor:



YOLSUZLUK, KÖŞE DÖNME...

İşsizlik ve enflasyondaki artışlar.

AKP’li siyasetçilerin çok kısa süre içerisinde ciddi manada zengin olması ve bu zenginliğin kaynağının hiç araştırılmaması.

Bürokrasinin gereği gibi çalışmaması, tüm işlerin tek bir kişiye bağlı olması.

Hemen hemen tüm yerel yönetimlerdeki büyük yolsuzluk dedikoduları.

Erdoğan’ın vasıfsız ve şaibeli isimlere üst düzey görevler vermesi.

Liyakatın yok olması.

AKP içinde, AKP’ye gönül bağı ile bağlı olanların değil, çıkar hesapları olanların öne çıkması.



MHP’DEN DÜŞÜŞ VAR

Erdoğan ve AKP’li yöneticilerin, parti oylarını artırmak için çözüm aradığı da belirtiliyor. AKP’den bazı seçmenlerin MHP’ye oy vereceği, MHP’den de Millet İttifakı’na kayışların yaşandığı, dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki günlerde daha da sıkıntılı durumlara düşebileceği konuşuluyor.