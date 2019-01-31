AKP'nin 11 maddeli yerel seçim manifestosu kamuoyu ile paylaşıldı. "Millet işi gönül işi" ana sloganıyla tanıtılan manifestoda, "Gönül belediyeciliği" vurgusu yapıldı. Ankara düzenlenen törende AKP'nin 1297 belediye başkan adayı da tek tek tanıtıldı. Programda MHP'nin adaylarına yer verilmedi.

AKP'nin 31 Mart'taki yerel seçimler için hazırladığı manifesto Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sunumuyla kamuoyuna ilan edildi.



Manifestonun ilanı için Ankara Spor Salonu'nda tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce salonun dışındaki kalabalığa hitap etti. Hedefinde CHP vardı.



Otobüs üzerinde Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile İstanbul adayı Binali Yıldırım Erdoğan'a eşlik etti. Bu isimlerin yanı sıra Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile AKP kurmayları da yer aldı. İzmir adayı Nihat Zeybekçi de otobüsün üzerindeydi.



Otobüs üzerindeki hitabının ardından salona giren Erdoğan, tek tek manifesto maddelerini açıkladı. Manifestoda "Gönül belediyeciliği" vurgusu öne çıktı.



Salonda dev bir pankart da açıldı. Pankart üzerinde Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Necmettin Erbakan ve eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafı yer aldı. "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" ifadesi yazıldı.



Törende AKP'nin 1297 belediye başkan adayı tek tek tanıtıldı. MHP'li adayların tanıtımına ise yer verilmedi.



Tanıtıma AKP'li eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in gelmemesi de dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.





ulusal.com.tr