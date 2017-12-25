AKP Sözcüsü Mahir Ünal, tartışılan KHK ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP'ye yönelik sert ifadeler kullanan Ünal, "FETÖ'ye olan diyet borcunuzun onların avukatlığını da kapsadığını biliyorduk, bu vesileyle bir kez daha bunu müşahade etmiş olduk." ifadelerini kullandı

Dün yayınlanan 696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.



AKP Sözcüsü Ünal, tartışılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili şunları belirtti:



CHP sözcüsünün anlayacağı şekilde tekrar ifade ediyorum: Bu düzenleme o gece canı pahasına ülkesini çıplak elleriyle savunanların hukukunu korumak için yapıldı.



15 Temmuz’a kontrollü darbe diyen, şehit ve gazilerin hakkını gözetmek bir yana insan hakları kisvesi altında darbeci askerleri aklamaya çalışanların, “masum askerler öldürüldü” iftirasını yayanların bu düzenlemeyi anlamalarını elbette beklemiyoruz.



O gece millet ülkesinin derdine düşmüşken oturduğu rahat koltuğunda tv izleyen, havaalanından sıvışan, tankları gördüğünde AKP den kurtuluyoruz diye alkış tutanların da bizi anlamasını beklemiyoruz.



O gece daha darbe tehdidi nihayete ermemişken, milletle omuz omuza verdiğimiz mücadele devam ederken, panikle darbenin faillerinin akibetinin peşine düşenlerin de bizi anlamasını beklemiyoruz.



FETÖ'ye olan diyet borcunuzun onların avukatlığını da kapsadığını biliyorduk, bu vesileyle bir kez daha bunu müşahade etmiş olduk.



Siz hiçbir zaman 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin yanında durmadınız, onların ve yakınlarının yaşadıklarını anlamak gibi bir çabanız olmadı.Fetö’cülerin mahkeme salonlarında şehit yakınları ve gazilere “yargılanacaksınız” diye bağırmaları da sizi rahatsız etmez.



Siz bu ülkenin demokrasisine ve insan haklarına kast eden terör örgütlerini perdelemek adına, milletin hukukunu koruyanları hedef alacak kadar gayri millisiniz.



Yapılan düzenlemenin geçmişe dönük olduğunu bildiğiniz halde, efendilerinizin kulağınıza fısıldadığı iftira ve yalanlara devam edin. Millet sizi de bizi de iyi tanıyor.



15 Temmuz’a kontrollü darbe diyen, şehit ve gazilerin hakkını gözetmek bir yana insan hakları kisvesi altında darbeci askerleri aklamaya çalışanların, “masum askerler öldürüldü” iftirasını yayanların bu düzenlemeyi anlamalarını elbette beklemiyoruz.



O gece millet ülkesinin derdine düşmüşken oturduğu rahat koltuğunda tv izleyen, havaalanından sıvışan, tankları gördüğünde “AKP’den kurtuluyoruz” diye alkış tutanların da bizi anlamasını beklemiyoruz.



O gece daha darbe tehdidi nihayete ermemişken, milletle omuz omuza verdiğimiz mücadele devam ederken, panikle darbenin faillerinin akibetinin peşine düşenlerin de bizi anlamasını beklemiyoruz.



FETÖ'ye olan diyet borcunuzun onların avukatlığını da kapsadığını biliyorduk, bu vesileyle bir kez daha müşahade etmiş olduk.



Siz bu ülkenin demokrasisine ve insan haklarına kast eden terör örgütlerini perdelemek adına, milletin hukukunu koruyanları hedef alacak kadar gayri millisiniz.



Yapılan düzenlemenin geçmişe dönük olduğunu bildiğiniz halde efendilerinizin kulağınıza fısıldadığı iftira ve yalanlara devam edin.Millet sizi de bizi de iyi tanıyor.



ulusal.com.tr