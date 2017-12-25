AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ünal, son KHK'daki tartışılan maddeye ilişkin, "Sadece 15-16 Temmuz için geçerli" açıklamasında bulundu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dün yayımlanan 696 sayılı KHK'daki "sivillere ceza muafiyeti"ne ilişkin düzenlemeye getirilen eleştirilere ilişkin konuşan Ünal, "Bu düzenleme 15-7-2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir." açıklamasında bulundu.



Ünal, uyum yasaları ile ilgili olarak 5 komisyon oluşturulduğunu söyledi. Ünal, "Seçim ittifakı bu komisyonlarda konuşulacak." diye konuştu.



Ünal'ın açıklamaları şu şekilde:



(AK Parti bütçeleri) Mali disiplini olan, ufku olan bütçelerdir. Bu yönü ile de aynı zamanda 2023 hedefine Türkiye'yi taşıyan bütçeler olması açısından son derece önemli bütçelerdir.



Taşeron düzenlemesi ile yaklaşık 1 milyon insanın sorununu çözmüş bulunuyoruz. Sözünü verdiğimiz taşeron düzenlemesi kanunlaşmış ve çerçevesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Uyum yasaları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.



UYUM YASALARI



Biz 5 komisyon oluşturduk. Yürütmenin yapılandırılmasını yürüten bir komisyon, yerel yönetimlere ilişkin bir komisyon oluşturduk. Seçim mevzuatın geneline ilişkin bir komisyon, Meclis İçtüzüğünün nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturuldu.



İİT zirve başkanı olarak Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bir toplantı yaptı. Kudüs'e ilişkin bir deklarasyon yayınlandı. Genel Kurul'da 128 ülkenin oyu ile Trump'ın aldığı kararın geçersiz sayılmasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinin önemi çok iyi görülmekte. Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyareti, Afrika ülkelerinin gösterdiği gayretin de bir sonucu.



Çarşamba günü Başbakanımızın da bir Suudi Arabistan ziyareti olacak.







YENİ KHK'DA "SİVİLLERE CEZA MUAFİYETİ" TARTIŞMASI



Bu düzenleme 15-7-2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır.



KHK'daki cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Burada yasa yapım tekniği açısından ile ifadesi kullanılmış. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade orada mevcut değil. Açık ve net olarak burada onun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilişkin olduğu, darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık.



Birileri lütfen buradan bir felaket tellallığı çıkarmasınlar. 16. bütçesini yapmış AK Parti'nin 16 yıldan beri bu ülke için neler yaptığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, gelişmesi için 16 yıldan beri ne yaptığımız ortadadır. Bu yalanları yapanların da ne yaptıkları ortadadır. Birisi bir söz söylediği zaman lütfen önce söze bakın, sonra sözü söyleyene bakın. "Türkiye'de bir kargaşa bekleniyor..." Öyle bir şey söz konusu değil. Birilerinin başka anlamlar çıkarmasını asla kabul etmiyoruz.



Şu anda zaten ilgili düzenlemeyi sizinle paylaştım. Zaten o gece gerçekleşenler üzerinden konuşuyoruz. Daha önce yapılan düzenleme ile o gece darbeye dönük asker, emniyet mensubu ve diğer kamu personelinin yanına, onlarla ilgili alınmış bir koruma kararının yanına o gece ülkesinin korumak için sokağa çıkan ve bunun da tespit altında olduğu kişilerin eklenmesi gayet normal. Burada kanun yapıcının maksadı daha sonra herhangi bir şekilde o gece sokağa çıkan ve darbecilere mukavemette bulunan kimselerin herhangi bir hukuki soruşturma, kovuşturma yapılmaması için yapılmıştır.



TEK TİP KIYAFET DÜZENLEMESİ



Burada ilk kez uygulanan bir uygulama ile karşı karşıya değiliz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle bir terör örgütü olarak FETÖ mensuplarına dönük halkın açık bir talebi, isteği doğrultusunda bu konuda defalarca gündeme gelmiş, Adalet Bakanlığımız dünya örneklerini inceleyerek meseleyi hukuki bir zemine kavuşturmuştur. Türkiye'de tek tip kıyafet uygulamasının çerçevesine bakıldığında, darbeye teşebbüs, anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na saldırı, hükümete karşı suçtan tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu ve gri renkte iki farklı kıyafet uygulaması gerçekleştiriliyor. Bir meseleyi değerlendirirken öncelikli olarak o meselenin talepler, ihtiyaçlar, haklar ve ihtiyaçlar değerlendirmesi çerçevesinde o düzenleme yapılır. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin yaşadığı o gece, o işgal gecesi, sizce dünya tarihinde daha önce yaşanmış bir durumdur.



ERKEN SEÇİM İDDİALARI VE SEÇİM İTTİFAKI



Biz seçimi tarihinde yapacağız. AK Parti'nin temel özelliklerinden bir tanesi erken seçime her zaman karşı olması. İstikrarı sürdürmek, seçim ekonomilerinden uzak durmak ve seçimi kendi tarihinde yapmak. Biz 2019 mart ayında yerel seçimleri, kasım ayında da genel seçimleri yapacağız. Seçim ittifakı bu komisyonlarda konuşulacak. Bu şu anda teknik olarak değerlendirebilecek bir konu.



Hükümetin tasarrufuna bırakılmış bir konuda bunu neden yaptınız demek yerine hükümet tercihini bundan yana kullanmış demek daha doğru olur.



GÜVENLİK ZAFİYETİ YOK



(Şırnak'ta Cumhurbaşkanı'na sarılan gençle ilgili soruya yanıt) Ben de o esnada oradaydım. O vatandaş bir şehit çocuğu, bir güvenlik zaafı söz konusu değil. Salona alınanlar tamamen güvenlik kontrolünden geçirilerek alınıyor. Bir şehit çocuğunun Cumhurbaşkanı'na gösterdiği bir aşırı sevgi gösterisiydi. Ben de orada konuştum. Yaptığı hareketin doğru olmadığını, fakat sevgisinden böyle bir davranışta olduğunu, kendisine yaklaştığında ne yapacağını şaşırdığını bana söyledi açıkçası.



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