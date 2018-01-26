AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Afrin operasyonu hakkındaki açıklamaları, ABD'nin 'güvenli hat' önerisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in terör örgütüne dair açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği AKP Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Ünal, CHP'nin Afrin operasyonu hakkındaki açıklamaları, ABD'nin 'güvenli hat' önerisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in terör örgütüne dair açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Mahir Ünal, "CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na, Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu'nu itibarsızlaştırmak ve onu terörle, DEAŞ'la ilişkilendirmek için yine maalesef algı operasyonuna başlamış gözüküyor. Şunu bilmeleri gerekiyor ki eğer DEAŞ'ın müttefikini arıyorlarsa DEAŞ'ın müttefiki PYD'dir" diye konuştu.



CHP'yi tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet eden Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla Türkiye'yi ve Türkiye'nin sahadaki müttefiklerini DEAŞ'la, IŞİD'le aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dil ve söylem kullanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



ABD'nin 'güvenli hat' önerisiyle ilgili konuşan Ünal, "Maalesef bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz" dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ın terör örgütü hakkında kullandığı ifadelere değinen AKP Sözcüsü Ünal, "Açık bir şekilde PKK ifadesini kullandı. Zaten biz uzunca bir süreden beri hem AB'nin hem ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk ve aslında ABD'nin Suriye'de PYD, SDG, YPG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüsü de dün bunu itiraf etmiş oldu" yorumunu yaptı.



ulusal.com.tr