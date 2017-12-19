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AKP Sözcüsü Ünal: Adaletin tecellisi için gözümüz BM Genel Kurulu'nda

AKP Sözcüsü Ünal, ABD'nin BMGK'da Kudüs tasarısını veto etmesine ilişkin, "Adaletin tecellisi için gözümüz perşembe günü toplanacak olan Genel Kurul'da." değerlendirmesinde bulundu.

AKP Sözcüsü Ünal: Adaletin tecellisi için gözümüz BM Genel Kurulu'nda

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kudüs tasarısını veto etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Ünal, "BM Güvenlik Konseyi'nde sadece ABD'nin ret oyu vermesiyle gelinen nokta 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha haklı çıkarmıştır. Adaletin tecellisi için gözümüz perşembe günü toplanacak olan Genel Kurul'da." ifadesini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #BM Genel Kurulu #AKP #mahir ünal #twitter #abd #Birleşmiş Milletle
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