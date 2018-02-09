AKP Sözcüsü Ünal, "Rakka, Afrin ve Deyrizor'da PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi." dedi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı. Sona eren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.



Ünal'ın açıklamaları:



ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Aklı selim bir ses yükseldi. Dursun Çiçek. Bir taraftan PYD'yi terör örgütü kabul etmek için istihbarat raporları isteyen, diğer taraftan Zeytin Dalı Harekatı'nı sorunlu hale getirmek için ÖSO üzerinden bir terör algısı oluşturmaya çalışan bir CHP var karşımızda. Uluslararası camiada, PYD/PKK'nın dostları ile aynı dili kullanan bir durumla karşı karşıyayız.



CHP'nin son 3 yıldan beri kullandığı temel argümanlardan birisi de Türkiye'nin DEAŞ mücadelesiydi. Biz Rakka'da PYD ile DEAŞ'ın ilişkisini de ortaya koymuştuk. Özellikle Rakka, Afrin, Deyr Ez Zor'da 400 DEAŞ'lının PYD'nin serbest bırakıtığı, Türkiye'ye karşı savaşmak için serbest bıraktığı bilgisi de teyit edilmiş. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'nın tezini de çürüten bir ifade.



Yezidi halkının büyük çoğunluğunun örgüt saflarına katılmayı kabul etmediği, baskıya dayanamayanların da bölgeden kaçtıkları teyit edilmiş. Uluslararası kurumların PYD'nin baskısını ve infazlarını da gündemine almalarını buradan ısrarla tavsiye ediyoruz.



UYUM YASALARI



Uyum yasaları komisyonları, 5 komisyon olarak çalışmaya devam ediyor. Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Seçim kanununun bir gereği olarak, 1 yıl önce düzenlenmesi gereken yasalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüzde 10 barajının korunması hususunda mutabakat oluştu.



"YEREL SEÇİM TEK ZARF, TEK SANDIK ÜSTÜNDEN YAPILACAK"



Seçim pusulası konusunda partilerin asıl maksadı olan, kurumsal kimliğini korumak, oylarının belli olmasını sağlayacak şekilde çalışmamız da devam ediyor. Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Meclis'e ilk olarak yerel seçimlerle ilgili düzenlemeyi göndereceğiz.