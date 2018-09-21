Yerel Seçim:
AKP Sözcüsü Çelik, her seçim bölgesinde seçime gireceklerini açıkladı.
İttifak:
Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu anda bununla ilgili bir somut mekanizma, bir ittifak yapılacak ya da yapılmayacak şeklinde bir formül ortaya çıkmış değildir. Her siyasi meselede Cumhur İttifakı'nın sorgulanması diye bir şey söz konusu olmaz. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz."
Hibe uçak:
Devletlerin birbirlerine karşı jestleri olur. Bu şekilde değerlendirmek lazım. CHP şu şekilde tartışma yürütmeye çalışıyor, bu uçak hibe edildi, karşılığını alacaklar. O uçak şahıs envanterinde değil Türkiye Cumhuriyeti envanterine girmiştir.
Enis Berberoğlu'nun tahliyesi:
Çelik, "yargı yargıladı ve suçlu buldu" ifadelerini kullandı
Af konusu:
Af paketini göreceğiz, bizim buradaki duruşumuzda bir değişiklik yok
İş Bankası Hisseleri:
CHP'nin Atatürk'ün mirasına saygı gösterip Türk milleti adına bunun Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından temsil edilmesi şeklinde bir düzenlemeyi uygun bulması ve bu şekilde temsil edilmesi konusunda da hassasiyet göstermesi gerekir."
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