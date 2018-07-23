AKP Sözcüsü Mahir Ünal AKP MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Mahir Ünal şöyle konuştu:



"OHAL sonrası yapılan hem bölgesel güvenliğe hem Türkiye'nin iç güvenliğine ilişkin yaptığı düzenlemeler konusunda CHP'den biz zaten olumlu bir yaklaşım beklemiyoruz. Burada ifade ettiği birçok şeye de açıkçası cevap verme gereği duymuyoruz. Çünkü CHP'nin bugğne kadar ortaya attığı iddiaya seçmen sandıkta cevap vermesine rağmen CHP milletin iradesini anlamama konusunda direncini sürdürüyor. Kendi özeleştirisini yapmak yerine, başkalarını suçlayarak yalan iftira üzerine yoluna devam ediyor."



Parti içinde değişim



"Yenilenme Ak Parti'de bir gelenektir. Bu bayrak yarışında yeni arkadaşlara alan açılacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir."



Bedelli Askerlik



"21 gün olarak konuşuldu şu an bir değişiklik görünmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Yurtdışı olan 38 yaş sınırı kaldırıldı böylece 25 ve üzeri yaş askerlikle ilişkisi olan bu yeni düzenlemeden faydalanacak."



Mesut Özil açıklamaları



"Maalesef özellikle avrupa açısından yaşanan bir kriz var. Şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerlerler çatışır duruma geldi. Bu durum da bizi rahatsız etmiştir. Mesut Özil'in tepkisi son derece haklı ve yerinde bir tepki. Aslında entegrasyon görüntüsü adı altında bir asimilasyon amacı yattğı görülüyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. İnsanı dilinden dininden inancından ırkından dolayı hiçbir şekilde ayrımcılığa tabi tutulmamasını hep söyledik ve küresel ölçekte de bunun savunucusu olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bir teması olacak mı bununla ilgili MYK'da herhangi bir değerlendirme yapılmadı."



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