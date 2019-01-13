Aydınlık Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

AKP için yerel seçimler önemli.

Önümüzdeki dönemin seyrini de etkileyecek.

Özellikle İstanbul ve Ankara belirleyici.

Bir de oy oranı.

Kamuoyu araştırmaları endişeyi arttırıyor.

AKP açısından “gidişatı tersine çevirmekten” başka çare yok.



NE GEREKİYORSA...

Hükümete, belediye ve il başkanlarına verilen talimat net:

“Ne gerekiyorsa yapın.”

Talimatın gereği yerine getirilmeye çalışılıyor.

Yasaları, yönetmelikleri dinleyen yok.

Seçim ekonomisi tam gaz.

Kamu kaynakları AKP’nin hizmetinde.

Kamu bankaları seçim için çalışıyor.

Kamu araçları şimdiden seferber.

Devletin hazinesi AKP’nin emrinde.

Merkez Bankası bile devrede.

Yeni sürprizlerden söz ediliyor.

“Seçimi aşalım, sonrası Allah kerim” havası hakim.



EKONOMİK KRİZ

Ancak sıkıntı büyük.

Piyasaya para sürülünce, döviz tırmanıyor.

Ekonomik krizin etkisi giderek artıyor.

Seçim ekonomisi derde çare olmuyor.

Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal!

Krizin seçim sonuçlarına etkisi kaçınılmaz.



MEMURLAR, EMEKLİLER

Memurların tamamına yakını enflasyon rakamlarıyla oynandığını düşünüyor. Maaşlar için belirlenen yüzde 10,7’lik zamma tepkili.

Emekliler de aynı. Hükümetin kendileri ile dalga geçtiğini ifade ediyorlar. Çoğunluk 31 Mart için bilenmiş görünüyor. Aralarında daha önceki seçimlerde AKP’ye oy verenlerin sayısı da epeyce yüksek.

Kriz kemiğe dayanmış durumda.



ÇİFTÇİLER

Türkiye’nin her yerinden gelen bilgiler aynı. Girdi fiyatlarındaki artışlar üretimi zora sokuyor. Buğday üreticilerinin önemli bir bölümü gübre atmadan ekim yaptı.

Soğan üreticileri ekonomik krizin sorumlusu gibi gösterilmelerine isyan ediyor. Çiftçi öfkeli. Bu öfkenin sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor.



ESNAFLAR

Büyük marketler mahalle bakkallarını yedi. Sonra daha büyük marketler çıktı. Onlar da bakkalları yiyenleri yedi.

Kepenk kapatan esnaf sayısı artıyor.

Önümüzdeki günlerden umutları da yok.

Onlar da 31 Mart seçimlerini bekliyor.



İŞ DÜNYASI

Eskiden AKP’li olmayan işadamları şikayetçiydi. Şimdi AKP’ye destek veren işadamlarının tepkisi dikkat çekiyor.

İzlenen politikalara ciddi muhalefet ediyorlar. “Üretime değil sahtekarlara destek veriliyor” sözleri en çok onlardan duyuluyor.

Herkesin içinde, “31 Mart’ta uyaracağız” ifadelerini kullanmaları da anlamlı.

“Tek başına olmuyor. Genel bir uzlaşma şart. Geniş katılımlı koalisyonlardan korkmamak lazım. Belki de birkaç yıl için koalisyon daha sağlıklı” görüşü giderek daha çok dillendiriliyor.



SON HAMLELER

31 Mart seçimleri yaklaşıyor.

Etkisinin beklenenin üzerinde olacağı anlaşılıyor.

Anayasa ortada.

Ama AKP Meclis Başkanını bile istifa ettirmeden aday yaptı.

Bütün kozlar sahada.

Bakalım sonuç ne olacak..?



PUSUDAKİLER

Tabi bir de pusuda olanlar var.

Ellerini ovuşturarak bekliyorlar.

Kaos çıkar mı diye umutlanıyorlar.

Ama Türkiye halkı tecrübelidir.

Oyuna gelmez..!