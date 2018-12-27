CHP'nin yanı sıra AKP ve İyi Parti'nin de yerel seçim hazırlığı sürüyor. Yerel seçim manifestosu hazırlığında sona yaklaşan AKP, 29 Aralık'ta İstanbul'da, 1 Ocak'ta Ankara'da, 5 ya da 6 Ocak'ta da İzmir'de aday tanıtım töreni yapacak. Daha önce yaklaşık 20 ilde adayını ilan eden İyi Parti ise diğer iller için aday mesaisine devam ediyor.

31 Mart 2019'daki yerel seçimler için son 3 aya giriliyor. Partilerin hazırlıkları devam ediyor.



AKP'nin 3 büyük il Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapacağı aday tanıtım toplantılarının tarihleri netleşti. Açıklamayı AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptı.



Çelik, seçim manifestosunun yazımında da sona yaklaşıldığını, ancak ilan tarihinin net olmadığını belirti.



MHP ile yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin de konuşan AKP Sözcüsü Çelik, "MHP lideri Devlet Bahçeli aday tanıtım törenlerine katılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Ancak net bir bilgi vermedi.



Yaklaşın 20 ilde belediye başkanı adayını ilan eden İyi Parti'de de hazırlıklar sürüyor. İyi Parti 21 il için CHP ile el sıkışmıştı. Geriye kalan iller için aday belirleme mesaisine devam ediliyor.



Bu arada bir grup gazeteciye konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile hakkaniyetli paylaşım yapıldığını söyledi.





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