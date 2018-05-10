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AKP ve MHP'den aday adayı olmuştu! FETÖ'den gözaltına alındı

Samsun'da eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

AKP ve MHP'den aday adayı olmuştu! FETÖ'den gözaltına alındı

Samsun'da eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Samsun'da uzun yıllar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan ve 2011'de AKP Milletvekili adayı, 2015'te ise MHP'de aday adayı olan eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Atakum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Karanfil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Aslan Karanfil'in gözaltısında yeni detay
Samsun'da gözaltına alınan eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında tutuklanma kararına rağmen bir süredir firari olduğu iddia edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gözaltı #fetö #eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil
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