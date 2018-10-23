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AKP ve MHP ittifakı bitiyor mu?

Brunson davası, af tartışması ve son olarak Andımız gerginliği.. AKP ile MHP arasındaki bu başlıklar üzerinden yaşanan görüş ayrılığı yerel seçim ittifakını bitirdi. Açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, "Seçimlerde kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz" dedi. Bahçeli'nin bu sözlerine ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan ket yanıt geldi. Erdoğan "Biz yolumuza diyorlar. Biz de herkes kendi yoluna deriz" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP ittifakı bitiyor mu?

AKP ile MHP yollarını ayırdı. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olmayacak. 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapan AKP ve MHP arasındaki görüş ayrılıkları sert tartışmalara neden oldu.

İlk görüş ayrılığı ise MHP'nin Meclis'te taşıdığı tutuklu ve hükümlülere af teklifiydi.

Brunson davası, Amerikalı Danışmanlık Şirketi McKinsey ve Emeklilikte yaşa takılanlar konusu da iki parti arasında kriz yaratan nedenler arasındaydı.

AKP ile MHP arasında 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifakın nasıl olacağına ilişkin iki parti arasında yol arayışı heyetler arası görüşmeler ile sürüyordu. Ancak  partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beklenmedik bir çıkış yaptı. "Yerel seçimde ittifak yok" dedi.

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceğine çevrilmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Cumhur ittifakında sıkıntı yok, yerel seçimde ittifak olmayacak" diye konuştu.

İki lider yerel seçimlerde ittifakın olmayacağını açıklamasının ardından bir de Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı nedeniyle karşı karşıya geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #mhp
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