Cumhur ittifakının gündemi, seçim ofislerine gönderilen 9 maddelik genelge oldu. Genelge ile AKP ve MHP teşkilâtlarına "İttifak ruhuna uygun hareket edilmesi" uyarısı yapıldı. Bu arada, Cumhur ittifakının bazı kentlerde genişlemesine yönelik çalışmalar devam ediyor

Seçim ofislerine genelge gönderildi. İttifak kapsamında bazı isimler adaylıktan çekildi.



Yerel seçimler çalışmaları kapsamında Cumhur ittifakında seçim çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yayınlanan genelgede adayların illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esasları belirlendi.



9 maddeden oluşan genelgeye göre, AKP ve MHP'nin ittifak yaptığı seçim çevrelerinde, "Cumhur İttifakı" ruhuna uygun hareket edilmesi uyarısı yapıldı.



Seçim ofislerinde büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayının fotoğrafı yer alacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacak.



İttifakın olmadığı yerlerde her parti kurumsal kararlarına göre hareket edecek. AKP ve MHP'nin ortak Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturulmayacak. Ancak bu merkezler ortak program yapabilecek. Cumhur İttifakı için ise özel bir logo kullanılmayacak.



Ortak miting yapılacak yerlerde sadece Türk bayrakları kullanılacak, parti sloganları atılmayacak.



Öte yandan aday belirleme takviminde sona gelirken Cumhur ittifakını kentlerde genişletme çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda, MHP Belediye Başkan Adayı Hakan Pınar, genel merkez ile görüşmeleri sonucu adaylıktan çekildiğini açıkladı. Giresun, Bolu, Sinop, Edirne, Kırklareli, Yalova, Zonguldak gibi kentlerde de MHP'li adayların geri çekileceği belirtiliyor.



Cumhur ittifakında çalışmalar sürerken AKP'den yeni hükümet sistemi hakkında gelen açıklama ise dikkat çekti. Açıklamayı AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yaptı. "İki parti" vurgusu ön plandaydı.



"Yeni bir sisteme geçtik. En zor alan da siyasetin buna uyum sağlaması lazım. İki partinin olduğu bir sistem olacak. Şu anda çok sayıda siyasi parti var. Bu partilerin oy oranı en düşük olanlarının bile Türkiye'nin her yerinde teşkilatları var. Belki önümüzdeki dönemde iki aksın etrafındaki sistemden daha ileri gidip iki partili bir sisteme dönecek."



ulusal.com.tr

