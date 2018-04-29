Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında AKP’de yaşanan krizi yazdı

Muhalefetteki aday belirleme ve ittifak trafiği, AKP’de yaşanan krizi gölgede bıraktı. Ama bu AKP’de suların durulduğu anlamına gelmiyor.AKP’nin Meclis’te 316 milletvekili var. Bunların yarıdan fazlasının değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan’ın 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi sonrasında yapmayı planladığı, ancak Meclis’te çoğunluğu kaybedebileceği endişesiyle ertelediği tasfiye şimdi gerçekleşecek.Erdoğan, Başbakan Yıldırım, AKP yöneticileri “Bizde gizli FETÖ yok” dese de olduğunu en iyi kendileri biliyordu. Partideki çaycılar bile Bylock kullanan milletvekillerini isim isim sayıyordu.Zaten onlar da durumun farkında. Sonlarının geldiğini biliyorlar. Erdoğan-Arınç görüşmesinden umutlananlar olsa da çoğunluk umutsuz. “Erdoğan affetmez” görüşü hakim.Erdoğan, basına kapalı toplantıda partisinin yöneticileri ile Abdullah Gül’ün adaylık konusunu değerlendirdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan toplantıda, AKP’den kopmalar olabileceğini vurgulamış. “Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını...” demiş.Erdoğan’ın sözünü ettiği bu olayın perde arkası ilginç. Daha önce AKP’nin Gül ve çevresinin faaliyetlerini saniye saniye takip ettiğini yazmıştım. AKP, muhalefetteki Abdullah Gül hamlesini öğrenir öğrenmez faaliyetlerini yoğunlaştırmış.Gül’e yakın isimlerin tüm hareketleri mercek altına almış. AKP içinde kimlerle temas ettikleri belirlenmiş. Yaklaşık 30 milletvekilinin ikna edildiği öğrenilmiş. İsimleri belli. Tamamına yakınının FETÖ’ye yakın isimler olduğu ifade ediliyor.Gül’ün adaylığı ile birlikte düğmeye basılması planlanmış. Ama Gül seçeneği geri plana atılınca operasyon beklemeye alınmış.İş bunlarla da sınırlı değil. AKP’den umudu kesip başka liman arayanlar da var. Kulislerde eski bir bakanın adı konuşuluyor. Daha düne kadar bakandı. Ama bakanlık gider gitmez yeni arayışa girmiş. Marmara bölgesinde bir ilin belediye başkanlığı adaylığının peşine düşmüş.Kendi doğrudan topa girmese de bakanlığından beri yakın çevresinde olanlar görüşmelere başlamış. Erken seçim kararı nedeniyle şimdilik beklemeye geçse de belediye başkanlığı adaylığını garanti ederse parti değiştirmeye hazır olduğu ifade ediliyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yasa dışı dinlendiği iddiaları gündeme bomba gibi düş-müştü. Olay çok tartışıldı. AKP’de Soylu’nun yasa dışı dinlenmiş olabileceğine hemen hemen herkes inanıyor. “Bu işin faili kim?” sorusuna ise kimse yanıt vermiyor. Gülümsemekle yetiniliyor. Sanki herkesin bildiği bir sır.AKP kulislerinde bir de “kaset” tartışması yaşanıyor. Ne kaseti, içinde ne var, kim çekmiş, kime verilmiş, ... belli değil. Özellikle çekirdek kadronun dilinde.Sıkıntılı bir konu olduğu belli. “Kol kırılır yen içinde kalır” havası var.Bakanlar Kurulunda gerilim hat safhada. Birbirini görmezden gelen bakanlar olduğu herkesçe biliniyor. “Mecburen tokalaşma”dan bile kaçınanlar olduğu vurgulanıyor. Birbirinin yüzüne bile bakmayan bakanlardan söz ediliyor.Bu aralar damadın havası da inmiş. “Reis’in kendisini uyardığı” konuşuluyor. Son dönemlerde yanından ayırmamasına dikkat çekiliyor.Erdoğan çevresi ise, Bakanlar Kurulunu fazla ciddiye almıyor. “Seçim sathına girdik. Artık Bakanlar Kurulu da Meclis de önemli değil. 25 Haziran’da kartlar yeniden karılacak. Bakanlar Kurulundaki kavga ile zaman geçirecek durumda değiliz” tepkisi veriyorlar.Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir seçime gidiyoruz. İki aydan az bir süre kaldı. Ama iktidarın ve Meclis’te temsil edilen muhalefetin hali ortada.“Katakulli” işlerden ülke sorunlarına bir türlü sıra gelmedi.Orhan Veli bir şiirinde, “Ne atom bombası/ Ne Londra Konferansı/Bir elinde cımbız, /Bir elinde ayna; /Umurunda mı dünya” demişti.Şu anda durum benzer!Türkiye kimsenin umurunda değil.Vatan Partisi dışında Türkiye derdi olan yok!