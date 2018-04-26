Hürriyet yazarı Yalçın Bayer AKP'de mevcut vekillerin yüzde 60'ının değişeceğini iddia etti.

AKP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları 24 Nisan Salı günü başladı. Başvurular 29 Nisan Pazar günü sona erecek. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer AKP'de mevcut vekillerin yüzde 60'ının değişeceğini öne sürdü.



Yalçın Bayer'in yazısından ilgili bölüm şöyle:



"AKP’de üç dönemi doldurmamış çok sayıda milletvekilinin 24 Haziran seçimleri için aday gösterilmeyeceği yönünde kuvvetli duyumlar geliyor.



Bunlardan bazıları İBB seçim kampanyası döneminde Erdoğan’ın fahri şoförlüğünü yapan İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, gençlik yıllarından tanıdığı ve kamuoyunda ‘agresif’ çıkışlarıyla bilinen Metin Külünk, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı’ndan sorumluyken bir varlık göstermediği için görevden alınan Mehmet Doğan Kubat, Ahmet Davutoğlu, döneminin ‘prensi’ Dursun Ali Sarıkaya, Mardin milletvekili, yazar Orhan Miroğlu, çalışmalarında yetersiz bulunan Siirt milletvekili Yasin Aktay’ın da isimlerinin çizildiği konuşuluyor. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun önce Konya Büyükşehir Belediyesi adaylığı için düşünüldüğü, ancak genel merkezden habersiz bir şekilde Gül ile gece görüşmesi yapmasının bu ihtimali ortadan kaldırdığı öğrenildi.



İsimleri daha önce basında yer alan, 4’üncü dönemleri biten Cemil Çiçek, Feyzullah Kıyıklık, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ali Babacan, Ekrem Erdem, Prof. Dr. Beşir Atalay ve Zeyd Aslan gibi milletvekillerinin listelere koyulmayacağı kulislere yayılırken, Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemdeki kabinede yanında görmek istediği Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ ve son başbakan olacak Binali Yıldırım’ın adaylık başvurusunda bulunmama yönünde talimatlandırıldığı, bu arada halen Kültür ve Turizm Bakanı olan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un durumunun belirsiz olduğu, kendisine henüz bir işaret gelmediği ve ‘vekil mi’, ‘müstakbel bakan mı’ olacağı beklentisinin sürdüğü genel merkez koridorlarında konuşuluyor.



Meclis’te bulunan AKP’li milletvekillerinin en az yüzde 60’ının değişeceği genel merkeze yakın kaynaklarca belirtiliyor.



ERDOĞAN-GÜL KAYSERİ'DE BİR ARAYA GELECEK Mİ?



AKP seçim beyannamesini, ‘herkesi şaşırtacak manifestosunu’ AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Mayıs Pazar günü İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek ve büyük bir şova sahne olacak organizasyonla duyuracak.



Bu tarihten önce her ne kadar resmen açıklanmasa da YSK’nın önündeki seçim takvimine göre, 4 Mayıs Cuma günü 17.00’ye kadar seçime girecek partilerin adayları da belli olmuş olacak. Bu da yetmedi. Bilindiği gibi, 5 Mayıs Cumartesi günü yılın düğünü olarak adlandırılan Çevre ve Şehircilik Bakanı eski KBB Başkanı Mehmet Özhaseki’nin kızının düğünü var. Burada merak konusu olan düğüne davetli olan Erdoğan ve Gül’ün davetli olduğu bu düğünde -ki ikisi de bu düğüne katılacaklarını bildirdiler- bir araya gelip aynı masada oturup oturmayacakları. Önümüzdeki günler çok sıcak ve anlık gelişmelere gebe gibi görülüyor."



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