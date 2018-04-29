Baskın seçim tarihinin açıklanmasının ardından bedelli askerlik beklentisi AKP gündemine geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Şu anda AK Parti'nin gündeminde bedelli ile ilgili bir düzenleme yok." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Şu anda AK Parti'nin gündeminde bedelli ile ilgili bir düzenleme yok." dedi.



Bir soru üzerine bedelli askerlikle ilgili de değerlendirme yapan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordular. Başbakanımız da 'Benim bu konudaki düşüncem müspet' dedi. Yani Başbakanımız, 'Bizim gündemimizde bir düzenleme var, bizim gündemimizde bir çalışma var' gibi bir ifade kullanmadı. 'Kişisel olarak benim düşüncem müspet bakıyorum.' dedi. Şu anda AK Parti'nin gündeminde bedelli ile ilgili bir düzenleme yok. Seçimden sonra artık biliyorsunuz, yeni hükümet sistemi yeni dönem. Şimdi bize diyorlar ki 'Sizin seçim vaadiniz ne?' Bizim en büyük seçim vaadimiz onlarca yıldan beri Bülent Ecevit'in bu düzen değişmeli dediği o soğuk savaş yıllarına göre dizayn edilmiş idari sistem, hükümet sistemi değişiyor ve hükümet sistemiyle birlikte biz her alanı yeniden dizayn ediyor, yeniden düzenliyoruz. Dolayısıyla yeni dönemde ne olur ona yeni dönemde bakacağız."





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