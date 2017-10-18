AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metiner, Bahçeli ve Davutoğlu arasında günlerdir süren tartışmaya da değindi.

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metiner, Bahçeli ve Davutoğlu arasında günlerdir süren tartışmaya da değindi.



'Bu tartışmanın bir an önce bitmesi gerektiğine inanıyoruz' diyen Metiner sözlerini 'Bahçeli ve Davutoğlu arasında yaşanan tartışma partilerin arasındaki tartışma değildir, Sayın Bahçeli'nin böyle bir polemik üzerinden AK Parti ve MHP'yi karşı karşıya getirmek isteyenlerin çevrelerin varlığına dikkat ederek bu siyasi birlikteliğin hatırına, çok daha farklı bir dil inandığımı belirtiyorum' diye sürdürdü.



ulusal.com.tr