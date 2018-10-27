AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Çözüm süreci yeniden başlamalı' diyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a tepki gösterdi. Çelik, 'Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında müzakereden bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur' dedi

Ömer Çelik, Pervin Buldan'ın "Çözüm süreci yeniden başlamalı" çağrısıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.



Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine karşı dünyanın en meşru ve en haklı mücadelesini yürütmektedir. Milletimiz ve tüm insanlık adına terörle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerine karşı verilecek tek cevap, gösterilecek tek duruş, terörle tavizsiz mücadeledir" dedi.



Çelik'in açıklaması şöyle;

Ülkemizin güvenliği için teröre karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin insanımız için ortaya çıkardığı pozitif iklimden rahatsız olan ve terör örgütü adına faaliyet yürüten siyasi odaklar, çeşitli vesilelerle “müzakere süreci başlamalı” diye bir propagandaya başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine karşı dünyanın en meşru ve en haklı mücadelesini yürütmektedir. Milletimiz ve tüm insanlık adına terörle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerine karşı verilecek tek cevap, gösterilecek tek duruş, “terörle tavizsiz mücadele”dir.

Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında “müzakere”den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur. Bu dil milletimizin her bir ferdine karşı silah çekmiş terör örgütleriyle iç içe olanların dilidir.

Milletimize silah çeken terör örgütlerinin siyasi gölgesi olanların terör örgütü adına siyasi dil üretmeleri ve propaganda yapmaları, terörün milletimize ve insanlığa karşı işlediği suçların destekçisi olmalarından başka anlam taşımaz.eriyle cevap vermesi hakkın ve hukukun gereğidir. Bu mücadele dünyanın en meşru mücadelesidir.





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