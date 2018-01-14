MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından kulislerde ittifak formülleri tartışılıyor. AKP’nin, Bahçeli’nin “Cumhur ittifakı” dışındaki seçenekleri de masaya yatırdığı belirtiliyor. Üyeleri belirlenen ittifak komisyonunun gelecek hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destek açıklamasının ardından gözler iki parti arasındaki ittifak formüllerine çevrildi.



MHP’nin önerisi çift mühürlü “Cumhur” ittifakı. Öneriye göre oy pusulasında ayrı bir ittifak bölümü olacak. Ancak AKP’de endişeler var. İktidar partisi kurmayları, seçmenin kafasının karışacağı görüşünde.



Milliyet gazetesinin haberine göre, hükümet tek mühürlü ittifak formülü üzerinde duruyor.



İttifak komisyonunda MHP’ye önerilmesi beklenen formüle göre, ittifak yapacak partiler seçim öncesinde YSK’ya beyanda bulunacak. YSK seçime katılma yeterliliklerine bakarak, her parti kendi aday listesiyle pusulada yerini alacak. Bahçeli’nin önerisinden farklı olarak, oy pusulasında ayrı bir ittifak bölümü olmayacak. Tercih ettiği partiye mühür vuracak seçmen aynı zamanda ittifaka oy vermiş olacak.



Gelecek hafta ilk toplantısını yapması beklenen ittifak komisyonunda AKP ve MHP’den yer alacak isimler daha önce belirlenmişti. AKP’den Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Sözcüsü Mahir Ünal komisyonda yer alacak. MHP’li heyet ise Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksoy’dan oluşacak.



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