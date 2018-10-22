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AKP'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Konya'nın Çumra ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

AKP'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, belediye binası çıkışında önünü kesen B.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Ayaklarından yaralanan Oğuz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli B.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Belediye başkanımızın şükür sağlık durumu oldukça iyi"

Konya Valisi Yakup Canbolat, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada,  "Çumra Belediye Başkanımıza yönelik B.Y. tarafından av tüfeğiyle bir silahlı saldırı oldu. Adi nitelikli bir olay olarak gözüküyor. Belediye başkanımızın şükür sağlık durumu oldukça iyi. Doktorlarımız biraz önce film sonuçlarını da aldı. Fail de tüfeğiyle birlikte elde. Adli işlemler, emniyetimiz ve Cumhuriyet savcımızın talimatıyla devam ediyor." diye konuştu. 

"Gereken yapılıyor"

Zanlının akli dengesi yerinde olmadığına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Canbolat, "Bizde öyle bir bilgi var ama elimizde rapor olmadığı için şu an peşin konuşmak doğru olmaz. Gereken yapılıyor. Geçmiş olsun." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mehmet oğuz #çumra #silahlı saldırı #Başkan #AKP
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