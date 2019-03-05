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AKP'li Ömer Küpeli yaşamını yitirdi (Ömer Küpeli kimdir, Ömer Küpeli cenaze töreni bilgileri)

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya ağı Twitter hesabından Ömer Küpeli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Çelik, "Ömer Küpeli kardeşimi kaybettik. Fevkalade üzgünüm. İyileştiği haberinden mutluydum. Bugün tamamen normale dönmesini bekliyorduk. Nazik, kardeşçe yaşayan, gerçek bir yol arkadaşıydı. Uzun yolumuz onsuz daha da ıssızlaşacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı

AKP'li Ömer Küpeli yaşamını yitirdi (Ömer Küpeli kimdir, Ömer Küpeli cenaze töreni bilgileri)

AKP Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı sebebiyle 2 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Küpeli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Küpeli'nin yarın toprağa verileceği bildirildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömer Küpeli kardeşimi kaybettik. Fevkalade üzgünüm. İyileştiği haberinden mutluydum. Bugün tamamen normale dönmesini bekliyorduk. Nazik, kardeşçe yaşayan, gerçek bir yol arkadaşıydı. Uzun yolumuz onsuz daha da ıssızlaşacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #AKP #Ömer Çelik #ömer küpeli #adana
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