ABD öncülüğündeki emperyalist güçlerin Kadir Gecesi, Suriye'ye saldırmasını destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete tabandan ve yönetimden tepki geldi. Aydınlık gazetesine konuşan AKP'li üst düzey bir yönetici, ABD saldırısına desteğin seçimlerde AKP’ye pahalıya patlayacağını söyledi, AKP'li yönetici, “Davutoğlu döneminde yaptığımız hatayı herkes kabul ediyor. Daha sonra politikamızı 180 derece değiştirdik. Terör koridorunu kesmek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptık. Karşımızda ABD vardı. Şimdi ne oldu da yine 180 derece dönüş yaptık. Cumartesi günü akşama kadar gelen tepkilere yanıt vermekle uğraştım. Durumu kurtarmaya çalışsam da tabandaki partililerimizi ikna edebildiğim söylenemez. Tam da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bu hiç iyi olmadı. Afrin harekatı sonrasında oylarımızda belli artış olmuştu. İlk izlenimim bunların tamamı gitti. En az yüzde 5 kaybımız olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimini riske soktuk” diye konuştu.

ABD’nin Kandil gecesi Müslüman Suriye’yi vurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümet’ten destek verilmesi, AKP’de tartışma yarattı. AKP tabanında “ABD’ye destek” şaşkınlığı yaşanırken, bir AKP yöneticisi, “ABD’nin PKK’ya verdiği 5 bin TIR silahın unutulduğunu” söyledi.



Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre; ABD’nin Miraç Kandili gecesi Müslüman Suriye’ye yüzü aşkın füzeyle hava saldırısı düzenlemesi AKP’yi karıştırdı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Hükümet’in ABD saldırısına hemen destek vermesi, parti tabanında tepkiyle karşılanırken, parti yönetiminde de farklı sesler yükseldi. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, cumartesi günü televizyonlarda parti yöneticilerinin ABD saldırısına destek vermesi sonrası AKP’liler, milletvekillerini ve parti yöneticilerini “Ne oluyor” diye telefon yağmuruna tuttu. Bazı milletvekilleri seçmenlerden gelen tepkiler karşısında zorlandıklarını ifade ederken, bazı milletvekilleri ve yöneticilerin de telefonlarını danışmanlarına ve sekreterlerine yönlendirdikleri belirlendi.



‘TABANA İZAH EDEMİYORUZ’



Adının açıklanmasını istemeyen bir AKP yöneticisi, ABD saldırısına verilen desteğe tepki göstererek, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkede ABD karşıtlığı yüzde 95’e çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD var. FETÖ lideri Fetullah Gülen ABD’de yaşıyor. Amerika FETÖ’cüleri koruyor, Türkiye’ye vermiyor. Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye 5 bin TIR silah verdiğini bizzat Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıkladı. Şimdi bütün bunları unuttuk mu? ABD’nin Müslüman bir ülkeye saldırmasına verdiğimiz desteği tabanımız da kabul etmez, bizler de kabul edemeyiz” dedi.



‘TEHLİKEYE GİRDİ’



Irak’ta yaptıkları hatayı 1 Mart Tezkeresi’nin Meclis’te reddedilmesiyle telafi ettiklerini, ancak Suriye’de yapılacak bir hatanın telafi edilemeyeceğini vurgulayan AKP yöneticisi, “Davutoğlu döneminde yaptığımız hatayı herkes kabul ediyor. Daha sonra politikamızı 180 derece değiştirdik. Terör koridorunu kesmek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptık. Karşımızda ABD vardı. Şimdi ne oldu da yine 180 derece dönüş yaptık. Cumartesi günü akşama kadar gelen tepkilere yanıt vermekle uğraştım. Durumu kurtarmaya çalışsam da tabandaki partililerimizi ikna edebildiğim söylenemez. Tam da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bu hiç iyi olmadı. Afrin harekatı sonrasında oylarımızda belli artış olmuştu. İlk izlenimim bunların tamamı gitti. En az yüzde 5 kaybımız olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimini riske soktuk” diye konuştu.



BİZİM BİLMEDİĞİMİZ NE VAR



Bu arada AKP içinde Amerikalılarla yapılan gizli görüşmeler de tartışılmaya başladı. Bazı milletvekilleri, görüşmelerle ilgili olarak bakanlar kuruluna da bilgi verilmediğini kaydederek, görüşmelerle ilgili olarak bakanlardan bilgi alamadıklarını, çünkü onların da bilmediğini ifade ettiler. “ABD biz tehdit mi ediyor? Ediyorsa neyle ediyor? Bunların bilinmesi lazım” diyen AKP milletvekilleri, ABD’de devam eden Zarrab davasıyla ilgili olarak herkesin kafasının karışık olduğunu ifade ettiler. Saadet Partisi kökenli bir milletvekili kaygılarının giderek artığını vurgulayarak, “Tehditler Suriye’de ABD saldırısına destek verecek kadar ciddiyse durum vahim” ifadesini kullanırken, bir başka AKP milletvekili de “İnandırıcılıklarını hızla kaybettiklerini, bu durumun da seçimlere yansıyacağını” belirtti.



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