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AKP'li vekil Ulusal Kanal'a konuştu: HDP'liler hızla yargılanmalı

PKK'ya destek mesajlarının verildiği HDP kongresine ilişkin yargılama tartışmaları sürerken AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ konuya ilişkin Ulusal Kanal'a konuştu. Özdağ, kongrede terörü öven isimlerin tek tek tespit edilip en kısa zamanda yargılanması gerektiğini söyledi. AKP'li vekil, HDP'nin ihanet içinde olduğunu vurguladı.

"HDP ihanet içinde" dedi. Gereğinin hızla yapılması için  yargıya çağrı yaptı.

HDP'nin 3'üncü Olağan Kongresinin terör örgütü PKK/PYD'ye destek mitingine dönüştürülmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. 

Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, kongrede terörü övenlerin tek tek tespit edilip, hukuken gereğini yapılmasını istedi.

Mehmetçik cephedeyken terör örgütüne destek vermenin bir ihanet olduğunu vurgulayan Özdağ, HDP'nin Türkiye'ye karşı sürekli ihanet içinde olduğunu söyledi.

Özdağ, ihanet içinde olanların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamaması gerektiğini de kaydetti.

Haber: Gürkan Demir
Kamera: Halit Yağcı
ulusal.com.tr 

Etiketler; #selçuk özdağ #pkk #AKP #ulusal kanal #hdp
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