İzmir’deki durumu mercek altına alacağız. AKP’nin adayı eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekci oldu. CHP’de ise en az 30 kişi büyükşehir belediye başkanlığına aday. Zeybekci’nin resmen açıklanmasıyla hafta sonu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşen eski il başkanı Alaattin Yüksel de adaylık doyasını il başkanlığına sundu. İzmir’de yarış sadece partiler ya da ittifak arasında olmayacak. CHP içinde de ciddi bir adaylık mücadelesi var.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de partilerin yanı sıra ittifaklar da yarışacak. AKP, İzmir yarışına geçen dönem olduğu gibi yine İzmir dışından bir isimle girdi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile dikkatleri üzerine çeken Nihat Zeybekci milletvekilliğinin ardından AKP’nin üst kademesinde görevler üstlendi. AKP hükümetlerinde Ekonomi Bakanlığı yapan Zeybekci, son olarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak çalıştı.



Ekonomi Bakanlığı döneminde İzmir temaslarını yoğunlaştıran Zeybekci, iş dünyası ile olan güçlü bağlarıyla öne çıkıyor.



Nihat Zeybekci’nin adının resmen açıklanmasıyla CHP’deki Büyükşehir Belediye Başkan Adayları arasına bir yenisi daha eklendi.



Eski CHP İl Başkanı Alaattin Yüksel hafta sonu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından bugün adaylığını açıkladı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı CHP içinde de bir mücadele konusu. Kulislere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile mevcut başkanı Aziz Kocaoğlu bu konuda rekabet halinde. Alaattin Yüksel, Aziz Kocaoğlu’na olan yakınlığı ile de dikkat çekiyor.



30’un üzerinde CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na talip olsa da resmen başvuru yapanların sayısı 11. O isimlerden biri de eski CHP milletvekili Canan Arıtman.



İzmir Büyükşehir Belediyesi için AKP ile MHP ortak hareket edecek. CHP’nin ise İYİ parti ile anlaştığı öne sürüldü. Ancak yol haritasının net olmadığı belirtiliyor. CHP’nin İzmir’in ilçelerinde İYİ partinin yanı sıra HDP’ye de yönelebileceği değerlendiriliyor.





HABER: UFUK AKKA

KAMERA: ÖZGÜR SAYMAZ-AKIN KARA

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