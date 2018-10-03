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AKP'ye özeleştiri daveti

Hükümetin, Ermeni Soykırımı'yla ilgili AİHM'de kazanılan zaferi sadece diplomatlara mal etmesi tepki çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2015 yılı öncesinde yoğunlaşan iftira kampanyaları, diplomatlarımızın gayretleri neticesinde boşa çıkmıştır" demişti. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever, Oktay'ın konuşmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in AİHM zaferini hatırlatan İlsever, mücadelenin merkezinde partisinin olduğunu söyledi.

AKP'ye özeleştiri daveti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarına karşı Vatan Partisi'nden açıklama geldi. Ermeni Soykırımı yalanı ile mücadelenin sadece diplomatlara mal edilmesine tepki gösterildi. 

İstanbul İl Başkanlığı'ndan düzenlenen basın toplantısında açıklamayı Vatan Partisi MKK Üyesi Ferit İlsever Yaptı

İlsever Talat Paşa Komitesi'nin eylemlerini hatırlattı, Oktay'ın konuşmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi

Oktay'ın anlatmadıklarını anlattı İlsever. Amerika ve İsrail lobisinin yalanlarına karşı Vatan Partisi'nin mücadelesini anlattı. 

Tüm engelleme girişimlerine rağmen Türk milleti zafer kazandı. İsviçre'nin Lozan kentinde görülen Perinçek-İsviçre Davası'nda tarih yazıldı. 

Vatan Partisi, Hükümeti özeleştiriye davet etti. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #AKP #özeleştiri #basın açıklaması #vatan partisi
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