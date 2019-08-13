Yunanistan'da, FETÖ elebaşı Gülen'in yakını ve FETÖ firarisi Öksüz'ün akrabası olduğunu belirten bir Türk vatandaşı, eşiyle Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.

Yunan "vice.com.gr" isimli sitenin haberine göre, marttan itibaren Yunanistan'da bulunan 29 yaşındaki Türk vatandaşı, eşiyle siyasi iltica talebinde bulundu.

Yunan makamlarına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yakın çevresinden olduğuna dair kanıtlar sunan kişi, aynı zamanda FETÖ'nün darbeci sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akrabası olduğunu da ifade etti.

İsmi açıklanmayan kişi, FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, 2018'de eşiyle Makedonya'ya kaçtığını ve sonrasında kendileri için daha güvenli olduğunu düşündüğü için Yunanistan'a geçtiklerini belirtti.



İltica başvurusuyla ilgili mülakata alınacak

Büyükbabası ile babasının da FETÖ üyesi olduğunu anlatan ve hayatından endişe ettiğini belirten kişi, Yunan makamlarına sunmak üzere elinde 2016'da Bodrum'da çekilmiş video görüntüleri bulunduğunu ifade etti.

İsmi açıklanmayan kişi, Yunan hükümetine ve halkına kendilerine gösterdiği konukseverlikten dolayı minnettar olduğunu da söyledi.

Söz konusu kişi ve 26 yaşındaki eşi, gelecek günlerde Selanik İltica Komisyonu'nda başvurusuyla ilgili mülakata alınacak.



"Pilot siyasi iltica talebinde bulundu" iddiası

Öte yandan, Yunan "newsbomb" haber sitesindeki haberde ise Kilimli Adası'nda (Kalimnos), Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, karakola giderek Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu kişinin, pazartesiden bu yana Kilimli karakolunda tutulduğu bildirildi.

Yunan makamlarının verilerine göre, 2019'un ilk üç ayında bin 100 Türk vatandaşı, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a geçerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısının 8 binin üzerinde bulunduğu belirtiliyor.