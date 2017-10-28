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Aksaray'da zincirleme trafik kazası: Ölüler ve çok sayıda yaralı var

Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğü Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Aksaray'da zincirleme trafik kazası: Ölüler ve çok sayıda yaralı var

Aksaray'da meydana gelen 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Aksaray-Konya karayolunun 10. kilometresinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin bir metreye kadar düşmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Aralarında tır, otomobil, kamyon ve kamyonetin bulunduğu 11 aracın karıştığı kazada, Yakup ile kızı Büşra Bölükbaş olay yerinde yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden baba ile kızının cenazeleri, Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan bir aracın sürücüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda toz bulutu çıktığını söyledi.

Bunun üzerine tüm araçların aniden fren yapmaya başladığını ifade eden sürücü, "Dörtlülerimi yakıp bekledim. Öndeki araçlar durduğu için durdum. Arkadan gelen kamyon ve tırlar ise arka arkaya çarpıştı. Burası da bir anda karıştı." dedi.

Öte yandan, kazanın ardından tek taraflı trafiğe kapanan karayolunun açılması için çalışmalar sürüyor.










Kaynak: AA
Etiketler; #Aksaray #kum fırtınas
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