Aksaray merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 36 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve aralarında örgüte yakın şirketlerin çalışanlarının da bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray, Ankara, İstanbul, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Elazığ, Şanlıurfa, Siirt, Antalya, Isparta, Niğde, Kırşehir, Uşak, Kahramanmaraş ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 20 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

