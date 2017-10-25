Örgütün "öğretmen yapılanması" ile "ByLock" kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

Aksaray merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında astsubay ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "öğretmen yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray, Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman'da daha önce meslekten ihraç edilen 9 öğretmen ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 9 kişi ve örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen bir astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.