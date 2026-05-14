Aksaray'da feci kaza: Minibüs tır ile çarpıştı! Ağır yaralılar var

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 12 kişi yaralandı.

KARAYOLUNDA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 35. kilometresinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 ADV 205 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, seyir halindeyken Mehmet Çelik idaresindeki 42 EDC 32 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular yaralandı.

3 YARALININ DURUMU KRİTİK

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 12 kişiyi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere nakletti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.