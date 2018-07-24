İyi Parti'nin seçimli olağanüstü kurultay tarihi belli oldu. Partinin Divan Kurulu’nun aldığı karara göre kongre 12 Ağustos'ta yapılacak. Sessizliğini koruyan Meral Akşener ise kurultayda yeniden aday olmasını isteyen partililerden 72 saat süre istedi.

İyi Parti Divan Kurulu toplantısında kongre tarihi kararlaştırıldı.



Salon durumunun uygun olması durumunda parti 12 Ağustos’ta seçimli olağanüstü kurultayı toplayacak.



Partinin Afyonkarahisar kampından çıkan olağanüstü kurultay kararının ardından partili milletvekilleri Akşener’i yeniden aday göstereceklerini açıklamıştı.



Akşener’in Beylerbeyi’ndeki evinin önünde toplanan partililer Akşener’in yeniden aday olmasını istedi. Akşener ise Lütfü Türkkan aracılığı ile süre istedi.



Ayrıca Lütfü Türkkan katıldığı bir Televizyon programında Afyon çalıştayını ve kongre sürecini değerlendirdi.



Bir açıklama da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan geldi.



İyi Parti’deki tartışmalara MHP de dahil oldu. “Hanımefendi ikna edilmeli.” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye parti sözcüsü Aytun Çıray’dan tepki gelmişti.



Çıray’ın bu açıklamalarına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yazılı bir açıklama ile karşılık verdi.





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