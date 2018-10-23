İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "bugünleri mumla ararız" dedi. Danıştay 8. Dairesi'nin Andımız kararıyla ilgili de "Akiller, sakiller, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler hep birlikte saldırıya geçtiler" ifadelerini kullandı

Bugünleri mumla ararız. Açıklanan sayıştay raporlarının gereğini yapın. İsraf son verin 13 uçağınız var. Bir de uçan sarayınız. İhtiyaçtan fazlasını elden çıkarın. Örnek gösterdiğin Almanya'ya 11 bin makam aracı var Türkiye'de 120 bin.



Çalışanlara kriz zammı yapın. Yandaş işadamlarının dövizli sözleşmelerini de bir an önce Türk Lirası'na çevirin. Bunları yaparsanız millet nefes alır yoksa raflar boşalır kepenkler iner kıtlık olur. Yarın çıkıp oy verirken bana mı sordunuz demekle bunlar ekonominin fıtratında var demekle bu işten kurtulamazsınız.



Geçen hafta bir kamu bankamız 300 milyon dolarlık 10 yıllık tahvil sattı. Bizim bankamızın aldığı kredinin 10 yıllık maliyeti ise %12.75.



Türkiye tefeci piyasasına döndü.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar



Emeklilikle yaşa takılanların mağduruyetini gidermek için verdiğimiz teklif iktidarın oylarıyla reddedildi. "bu yükü milletimizin sırtına yükleyemeyiz" dediler, ama milletin sırtına bindirmedikleri yük kalmadı



Kendisi 46 yaşında emekli olmuş, ama vatandaş olunca milletin sırtına yük. Öyle mi?



Danıştay'ın Andımız kararı



PKK'nın talebi, FETÖ'nün talebi ve AK Parti'nin gayretiyle 'Andımız' kaldırılmıştır.



Akiller, sakiller, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler hep birlikte saldırıya geçtiler. Türk'üm, doğruyum diye başlayan Andımız'dan fena halde rahatsız olan o eski bakan Meclis kürsüsüsünden FETÖ'ye övgüler düzmekten rahatsız olmadı, PKK ile pazarlıktan rahatsız olmamıştı.