İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldığı bildirildi.

MHP ile İyi Parti arasında uzun süredir devam eden tartışmalar TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması ile tırmandı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin ilk grup toplantısında MHP'ye "Saray yancısından milliyetçi olmaz" diyerek yüklendi. MHP Genel Başkan Bahçeli de, Akşener'in 2 Ekim'deki açıklamalarına 4 Ekim'de sosyal medya paylaşımları ile yanıt verdi.

Bahçeli, Twitter'dan "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle" dedi. Akşener de yine Twitter'dan "Demirden korksak trene binmezdik" diyerek İyi Parti'nin Ankara'daki adresini paylaştı. Aynı günün akşamı bir grup MHP'li Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde protesto gösterisinde bulundu. Akşener bu grubun görüntülerini de Twitter hesabından Bahçeli'ye yönelik "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" mesajı ile paylaştı.



MHP, Akşener'in evinin önünde gösteri yapılması nedeniyle, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı. MHP görevden alma gerekçesini de, ‘il başkanlığı ve genel merkezin bilgisi dışında hareket etme' olarak duyurdu. Gösteri yapanlardan gözaltına alınanlar olurken Akşener, bu kişilerle hakkında şikayetçi olmadığını da söyledi.



Bahçeli ve Akşener 9 Ekim Salı günü Meclis'te partilerinin grup toplantılarındaki konuşmalarında da birbirlerine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Akşener'in, Bahçeli'nin, "Evde iki kişiyiz demesine rağmen karanlıkta kalan üçüncü şahsın arka plandan olan biteni kamerayla kayda alması dikkatli hiçbir gözden kaçmamıştır. Kamera tutan el kimindir, evde kimler hangi gayeyle toplanmışlardır…" şeklindeki sözlerine de tepki gösterdiği kaydedildi.Alınan bilgiye göre, İyi Parti Genel Başkanı Akşener, hem Twitter'daki paylaşımları hem de grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle MHP Lideri Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Akşener'in "Bundan sonra konuşmayacağım, mahkemeye vereceğim" dediği ifade edilirken, suç duyurusunun pazartesi günü yapılacağı belirtildi.