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Akşener'den Bahçeli'ye suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akşener'den Bahçeli'ye suç duyurusu

NTV'nin aktardığı habere göre Akşener, avukatı tarafından yapılan başvuruyla, Bahçeli'nin TCK'nın, 106, 125, 214, 216, 218'inci maddelerine göre, tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Bahçeli, 5 Ekim'de Akşener'e hitaben, "Bu hanımefendiye son ihtarım, MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme!" demişti.

Akşener bu sözlere Twitter'dan "Demirden korksak trene binmezdik" karşılığını vererek İYİ Parti genel merkezinin adresini paylaşmıştı. Aynı gece Akşener'in evinin önüne giden bir grup MHP'li sloganlar atmıştı. ‘İzinsiz' eylem nedeniyle Bahçeli partisinin Üsküdar yönetimini görevden alınmıştı.

Etiketler; #mhp #İyi Parti #devlet bahçeli #meral akşener
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