İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soruda, “Yaptığın yanlış politikalar sonucu Kıbrıs’ı verdin mi? Buna müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için 100.000 imza topluyor. Akşener, İstanbul'da Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gitti ve kendi adaylığı için imza attı.

Akşener burada yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:



"100.000 imza için tek güvendiğimiz yer milletimizdi. Bugün görülüyor ki bu güvenimiz son derece doğru. Sadece milletimize güvenmemiz bize yeter. Şimdi YSK önündeyiz söyleyecek çok şey var ama burada konuşmak istiyorum. Ali kıran baş kesen devri sona erecek.Buradan sizin adınıza Sayın Erdoğan’a bir soru sormak istiyorum. Yaptığın yanlış politikalar sonucu Kıbrıs’ı verdin mi? Buna müsaade etmeyeceğiz."



NTV'nin haberinde Akşener'in imzasıyla toplam imza sayısının 64.876'ya yükseldiği belirtildi. Akşam saatlerine doğru 100.000 imzanın toplanması bekleniyor.