CHP ve İyi Parti "Demirtaş kampanyasında" birleşti... Muharrem İnce'nin ardından Meral Akşener de PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Cumhurbaşkanı adayına sahip çıktı. Tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündem seçim süreciydi.
Meral Akşener, terör örgütü üyeliğinden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın diğer adaylarla eşit koşullarda kampanya yürütmesi gerektiğini savundu.
Akşener, "Demirtaş henüz bir sanık, hakkında bir hüküm verilmedi. Siyasetçilerin, aydınların, gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz." dedi.
Daha önce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce de "adil güreşmek istediğini" belirtmişti...
ulusal.com.tr
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