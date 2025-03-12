Akşener, İmamoğlu'nun danışmanını MASAK'a şikayet etti: 'Hesapları incelensin'

Akşener’in vekili Avukat Abdullah Ören aracılığıyla MASAK'a sunulan dilekçede, Özkan’ın mal varlığındaki hızlı artış ve buna bağlı olarak banka hesapları, ticari faaliyetleri ile mali hareketlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi talep edildi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, dilekçede yer alan 7 başlıkta şu unsurların araştırılması istendi:

Özkan ve ailesine ait banka hesapları, 2017 yılından itibaren gerçekleştirilen mali işlemler tespit edilsin.

Özkan ve ailesinin sahip olduğu veya ortaklık ilişkisi içinde oldukları şirketler belirlenip, bu şirketlerin İBB veya iştirakleriyle ticari ilişkilerinin olup olmadığı araştırılsın.

Banka hesaplarındaki olağan dışı hareketler tespit edilsin ve şüpheli para akışları için uluslararası finansal istihbarat paylaşımı yapılsın.

Özkan ve ailesinin taşınmaz ve taşınır mal varlıklarının kaynağı araştırılsın, özellikle şirketler veya üçüncü kişiler aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler incelensin.

Özkan ve ailesinin mal varlığındaki artış ve azalışların nedenleri 2017 yılından itibaren ayrıntılı bir şekilde belirlenerek rapor edilsin.

Özkan’ın yasa dışı yollarla gelir elde etmesi veya bu gelirleri kullanarak mal varlığı edinip edinmediğine dair bir şüphe olup olmadığına bakılsın.

TCK'nın ilgili maddeleri ve Vergi Usul Kanunu'na aykırı hareket edilmesi durumunda yasal işlemler başlatılsın.