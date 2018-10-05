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Akşener'in evinin önünde yaşananlar sonrası MHP'den ilk açıklama

MHP Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, dün gece Akşener'in evinin önünde yapılan protestoya değinilmedi.

Akşener'in evinin önünde yaşananlar sonrası MHP'den ilk açıklama

İsmet Büyükataman,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak bir açıklama yayımladı.

Dün Akşener'in evinin önünde MHP'li olduğunu söyleyen kişilerce yapılan protestoya değinilmeyen açıklamada "Demirden korksa trene binmeyeceğini ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz. Son olarak; Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır" dendi. Sputnik

Etiketler; #meral akşener #devlet bahçeli #İyi Parti #mhp
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