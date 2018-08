İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde konuştu.

'DEVLETİN DEVASA İMKANLARIYLA KARŞIMIZA DİKİLENLERİN DUVARLARINI YIKARAK GELDİK'

Kurultayımıza, toyumuza hoş geldiniz.Türk Milleti'nin umut ışıkları, hoşgeldiniz. Yolları kesildikçe büyüyenler, hoşgeldiniz. Peygamber efendimizin yolunun yolcuları.Hazreti Ömer'in adaletini rehber edenler. Alparslan gibi kapılar açanlar..Fatih gibi gönül fethedenler. Mustafa Kemal gibi çağı okuyabilenler. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman olabilenler, hoşgeldiniz..Hoş geldiniz ve emin olun ki Türkiye'ye, Türk siyasetine iyi geldiniz. İYİ geldik evet… Onca badire atlattık, bin bir yalana, iftiraya, hileye, desiseye göğüs gererek geldik. Devletin devasa imkanlarıyla karşımıza dikilenlerin duvarlarını yıkarak geldik..Kurulan tuzaklara düşmemek için, her adımımızı hesaplayarak geldik.. Bugün, Meclis'te grubu, her ilde her ilçede teşkilatı, binlerce üyesi, gönüllüsü, hasılı, Türk siyasetinde söyleyecek sözü ve gücü olan bir partiyiz.

Bugün sözümüz var. Ama dün, susma orucu tutan Meryem gibiydik…



'NEREDEN GELDİĞİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ'

İYİ Parti, sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisidir. İYİ Parti, memleketi avucuna alan ehliyetsizliğe, terbiyesizliğe, yozlaşmaya karşı kalbiyle buğzedip Allah'a sığınanların partisidir. Bugün buradayız.Milletin Meclisi'ndeki sayımız belli..Ama yarın, evet yarın mutlaka, iktidarda olacağız. Fakat o gün bir şeyi asla yapmayacağız;

Nereden ve nasıl geldiğimizi unutmayacağız! Bir zamanlar, iyi niyetimize, vatan sevgimize, yüksek ahlakımız ve hasletlerimize rağmen, nasıl zulme uğradığımızı unutmayacağız! Hep bileceğiz ama,nereden geldiğimizi gelin bir kez de burada hatırlayalım, hatırlatalım.Henüz 10 ay önce, Türkiye'de "yeni parti" tartışmaları yaşanırken bir şeyi idrak etmiştik; Türkiye'de bir siyasi partiler enflasyonu varken,,, tartışılması gereken "yeni bir parti" değildi. Türkiye'nin,yeni bir siyasi partiye değil, İYİ bir partiye ihtiyacı vardı.



'BAKİ İŞ YAPMAK İSTİYORSANIZ FANİYE BEL BAĞLAMAYIN'

İyi Parti, bir kişiye, bir zümreye, bir kuruluşa, bir başka partiye karşıt olarak değil;Adalete, eşitliğe, hakkaniyete, huzura, refaha taraf olarak kuruldu. Bu parti, birilerine ikbal sağlamak amacıyla değil,,,falanca gruba iltimas aramak amacıyla da değil,memleketin ikbali, milletin istikbali için kuruldu. Bu parti ismi ile müsemma, iyilik için, doğruluk için, adalet için kuruldu."Ağaca yaslanma kurur, insana yaslanma ölür" sözünün bilincindeyiz.

Siz İYİ insanlara kardeşlerime hatırımdır;"Baki bir iş yapmak istiyorsanız, faniye bel bağlamayın!" Adalete, iyiliğe, doğruluğa sıkı sıkıya sarılın. O vakit mutluluğa, ülkümüze, hedeflerimize varacağız. Sevgili İYİ Partililer, biliyorsunuz, yola çıkarken bir iddia koyduk ortaya. 'Başaracağız' dedik. 'Başaracağız, başaracağız, başaracağız' dedik. Bunu derken, bir yerlerden zafer garantisi almış değildik. Bir yerlere sırtımızı dayamış değildik.



'ASLA MÜDAHİL OLMADIĞIM BİR SÜREÇ YAŞANDI'

Evet bir iddia koyduk ortaya, seçimlere öyle girdik. Meclise girmiş olan bütün partiler oy kaybettikleri halde, kendilerini başarılı ilan ettiler. Biz ise,50 yıllık partiler kadar oy almamıza rağmen, iddiamızla sınanmayı esas aldık, sorumluluğu üstlenerek çekildik. Meşhur sözdür, bilirsiniz: "Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler." 'Kendi partimde ihtilaf konusu olmaktansa, noktayı koyarım' dedim.'Fitneye sebep olmaktansa, örter kapımı otururum' dedim. 'Çekildim, İzzet ü ikbal ile bab-ı siyasetten' dedim. Türkiye'ye yakıştırdığımız demokrasi anlayışımız da,şahsi prensiplerim de bunu gerektiriyordu.Allah şahittir ki, meselenin altı da budur, üstü de budur. Önü de budur, ardı da budur.O andan sonra ise içinde yer almadığım ve asla müdahil olmadığım bir süreç yaşandı. İYİ PARTİ camiası, kararımın hilafına ortaya bir irade koydu, ısrarcı oldu.



'GEL' DEDİNİZ, GELDİM

Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp,,, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz:'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir.. Töre konuştu, Han sustu.İradenize boyun eğdim. 'GEL' dediniz, geldim. Bilinsin isterim ki;Aklımızı karartacak hırslarımız yok bizim. Kariyer planlamasıyla, siyaset yapmıyoruz. 'Kazanmak için gerekirse papaz cüppesi giyerim' diyenlerden de değiliz. Dik dururuz, düz yürürüz, hak söyleriz. Zira biliriz ki, bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir!

Şimdi sizlere soruyorum;Eteğinde taş kalmış olan var mı? 'Şunu da söyleseydim' diye, içinde ukde kalmış olan var mı? Tekrar soruyorum;Var mı? (Salonda yükselen 'yok' sesleri) Öyleyse, Nerde kalmıştık? Şimdi yeniden Bismillah diyor muyuz? Öyleyse;daha yeni başlıyor muyuz? Haydi, Bismillah!



'KOSKOCA MEDENİYETİ İLKEL KABİLELERİN YNETİM ANLAYIŞINA KURBAN MI EDECEĞİZ'

Sizlere kolay bir başarı vadetmiyorum.Sabaha iktidar umanlar, bizimle yola çıkmasın. Yolumuz uzun ve çetin.Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacak.Bu çetin fakat kutlu yolu, yufka yüreklilerle, korkaklarla, hesapçılarla yürüyemeyiz. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar katılsın kafilemize.

Şöyle bir bakın;5000 yıllık Türk Devlet geleneğinin, arsız doymaz bir parti aparatına dönüştürülmesi, varlığımızı anlamlı kılmak için, yeterli değil mi? 1300 yıl önce, Orhun'da milletine hesap verebilen bir kağanımız vardı. Bozkırdan Anadolu'ya geldik.Doğuyu batıyı sentezleyen bir yüksek medeniyet inşa ettik.Yalnız doğuda değil, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyet, bütün dünyada birçok alanda öncü oldu.Kadın haklarından eğitime, güçler ayrılığından düzenli seçimlere.Şimdi bu koskoca medeniyeti, devlet birikimini, ilkel kabilelerin yönetim anlayışına, onun şefinin heveslerine mi kurban edeceğiz?



'BU MEMLEKET KİMSENİN BABASININ ARPALIĞI DEĞİL'

Yarın, ruz-u mahşerde karşılaştığımızda,toprağımızı kanıyla sulayanlar, mukaddesatımızı, hürriyetimizi müdafaa için, canlarını verenler, biz bu yurtta özgür, şerefli, mutlu yaşayalım diye, hayatını vakfedenler, yüzümüze tükürmezler mi? Bir milletin kaderi, bir adamın heveslerine, iki dudağından çıkacak keyfi kararlara ve onun dalkavuklarına terk edilemez. Bu bereketli topraklarda çok şey yetişir evet;ama, en iyi de insan yetişir insan!

Yetişmiş milyonlarımız, o milyonların, onları yetiştiren memlekete katacakları varken; bir adamın ve yakınlarının keyfi olsun diye, bahtımız, onlara emanet edilemez. Bu memleket hepimizindir..Bu memleket, kimsenin babasının, yahut kayınbabasının malı, tepe tepe kullanacağı arpalığı değildir.



'İSVİÇRE ÇAKISI ROLÜNDEKİ MHP…'



İYİ Parti, Ak Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi konumlandığı, yanlarına da her işe yarayan, İsviçre çakısı rolündeki, MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir.Türkiye, memleketi beslemek yerine, türlü oyunlarla birbirlerini besleyen, siyaset erbabı yüzünden, bu günlere geldi..İYİ Parti; Siyaseti ve milleti iki kamp arasında sıkıştırmış bir toplum mühendisliğine nokta koymak için,yola çıktı..Karşıt- mış gibi yapan, ama birbirinden beslenen iki yolun dışında, doğru-temiz ve haklı bir üçüncü yol olarak, sahne aldı.. Türk siyaseti, İYİ Parti'yle derinlik, yükseklik kazandı.. Kazananı baştan belli olan, kamplar çatışması şeklindeki seçim düzeni, artık işlemeyecektir. 'Birini döverek, birini severek büyüttükleri' iki tarafa da,milleti dert etmek yerine, varlık ve koltuklarını korumak için,kimlik tokuşturma konforunu yaşatan, bu kamplaşmaya son vereceğiz.Gönüller arasına, yeni çeperler örmeyeceğiz. İYİ Parti'nin sağdan soldan preslenerek, yeni bir çepere dönüştürülmesine, izin vermeyeceğiz.



Her türlü engelleme çabasına, imha gayretine rağmen, İYİ PARTİ, ayağını sağlam basıp, dimdik duracağı bir alan kazanmıştır.Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü arttıran %10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır.

İYİ Parti, bir aktarma istasyonu değildir..İYİ Parti, emanet kabulcüsü hiç değildir.Bir hışımla evden kaçıp, sonra da köşe başından kapıyı gözleyen, pişmanlar değiliz.Birileri kendi hayal dünyalarında, bizi imtihan ediyormuş.

O birilerinin kimler olduğunu, gayet iyi biliyorsunuz;Kimin imtihan edildiğini,ve saray muhafızlığına, hem de kadrolu yazıldığını, biliyoruz. Bugün, kasıla kasıla oturdukları 'saray yancılığı koltuğunda',

dün, apo'nun, feto'nun oturduğunu da biliyoruz!Bunlar öyle insanlar ki; Uzattığın eli dahi, bir gün sonra fitneye dönüştürmeye kalkacak kadar, izansızlar.