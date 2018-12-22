Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

Ne yalan söyleyeyim, Doğu Perinçek’in, Meral Akşener için kullandığı "Gladyo Kraliçesi" ifadesini abartılı bulmuştum.

Ancak bugün itibari ile Akşener konusunda Doğu Bey’e hak vermeye başladım. Niye mi?

Gelin hep beraber iz sürelim:

Türkiye’nin en saygın ve güvenilir medya kurumlarından biri olan ODA TV’den önceki gün bir haber:

Adı: YATA

NATO’nun gençlik örgütü.

Bu örgütün Türkiye versiyonunun adı, Türk-Atlantik Gençlik Konseyi.



NATO VE İYİ PARTİ

Bu konsey, "Türkiye’nin NATO’daki yeri" konulu bir panel yapacak.

Konuşmacılar, bu konseyin önceki ve bugünkü başkanı olan Emir Gürbüz ile Bahadırhan Dinçaslan.

Şimdi dikkat edin... Hepimizin gözünden kaçtı, bu iki isim İyi Parti’nin İstanbul Milletvekili adayı idi.

Üstelik Bahadır Dinçaslan isimli aday, 15 Temmuz’daki Fetullah kahpeliği başladığında şu tweetleri atmış: - "Lütfen gerçek deyin...İhtilal oldu deyin..."

İşte bu rezil mesaj ortaya çıktığı için Bahadır Dinçaslan, İyi Parti’den istifa etmek zorunda kalmıştı.



BUĞRA KAVUNCA OLAYI

Hayır, hiçkimse bana bu iki ismin tesadüfen İyi Parti’den aday olduğunu açıklayamaz.

Meral Akşener bu dehşet tercihi, mugalata ile değil, inandırıcı şekilde açıklamaya mecbur ve mahkumdur.

Sadece bu olay değil, Buğra Kavuncu isminin İyi Parti İstanbul İl Başkanı yapılması yine büyük bir soru işaretidir niye mi?

Önce Buğra Kavuncu kim aktaralım.

Babası Orhan Kavuncu... Eski ülkücü önder ve BBP milletvekili.

Babasının kuzeni FETÖ’den tutuklu olan CIA Ajanı Ruzi Nazar, yoldaşı eski MİT’çi Enver Altaylı.



BABA ORHAN KAVUNCU’NUN BUĞRA İÇİN SÖYLEDİKLERİ!

Amcası, benim 1978’de Ankara Ülkü Ocakları Genel Merkezinde Tercüman gazetesinden gazeteci Çoşkun Çokyiğit ile buluşup görüştüğüm, dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olan Burhan Kavuncu.

Buğra’nın bir diğer amcası ise azgın FETÖ’cü olan eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu.

Ve bir anekdot:

Yeniçağ gazetesinde çalıştığım dönem Prof. Orhan Kavuncu bir gün büromda ziyaretime gelir.

Kendisine Fetullah alçaklığını sorunca şunu söyler:

- "Tasvip etmiyorum... Ona sempati duyan çocuklarıma bile sürekli iradenizi kimseye satmayın diyorum...."

İşte Buğra Kavuncu, Orhan Kavuncu Hoca’nın oğludur ve Meral Akşener tarafında ısrar ve inatla İstanbul gibi bir merkeze İl Başkanı yapıldı.



PROF. ÖZDAĞ İLE KORAY AYDIN RAHATSIZ

NATO görevlisi İyi Parti İstanbul Milletvekili adayları Emir Gürbüz, Bahadırhan Dinçaslan ve Buğra Kavuncu fotoğraflarını yanyana getirirseniz, Doğu Perinçek’in Meral Akşener için ettiği "Gladyo Kraliçesi" sözünün somut bir karşılığı net olarak ortaya çıkıyor.

Sadece bu değil.

İyi Parti içinde yakın arkadaşlarım var.

Prof. Ümit Özdağ ve hatta Koray Aydın ile çok sayıda isim bu konularda vallahi çok rahatsız lakin namus belası adına susuyorlar.

Artık açık ve net, Meral Akşener karanlıktır.



İYİ PARTİ EŞİTTİR AKŞENER DEĞİL

Altını ısrarla çizerek yazıyorum.

Bu satırların yazarı Meral Akşener başarılı olsun diye, ona rağmen "Asena" isimli kitabı yazmış biridir ki, Akşener bu kitabı yazmamı istememiş ve kitap yazma sürecinde benimle görüşmemiştir.

Çok iyi bir kaynaktan öğrendim, meğer FETÖ’cü bir alçak Meral Akşener’e, "Önkibar’a güvenilmez, keskin bir ulusalcı o" demiştir.

Sonuç:

AKP’ye karşı çıkış yolu bulma adına umut beslediğim, Meral Akşener isminde yanıldım lakin İyi Parti eşittir Akşener değildir....



Aydınlık