Akşener'den istifa açıklaması! "Yenilgi halinde bu işi bir başka arkadaşımıza devrederim"

Yerel seçimler için hareketlilik devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde yenilgi alınması "O zaman bana düşen daha iyi yapabilecek bir arkadaşımıza bu işi devretmektir" sözleriyle istifa edeceğini söyledi.

Akşener'den istifa açıklaması! "Yenilgi halinde bu işi bir başka arkadaşımıza devrederim"
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Siyasi partilerde yerel seçim çalışmaları sürüyor. CHP ile ittifak kapısını kapatan İyi Parti, 81 ilde kendi adayları ile katılacaklarını açıklamıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında yerel seçimlere ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Akşener, başarılı olacaklarını aksi halde istifa edeceğini açıkladı.

Diğer yandan CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak tartışmasına yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan açıklama geldi. Yalçın, İyi Parti'nin, İzmir'de belediye başkanı adayı açıklamasını, "hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük basit bir şark kurnazlığı" olarak nitelendirdi

 "ŞARK KURNAZLIĞI"

Mesela CHP'nin güçlü olduğu ve desteğe ihtiyaç duymayacağı İzmir’de, İP’in belediye başkanı adayı açıklaması, hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük basit bir şark kurnazlığıdır.

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