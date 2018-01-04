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Aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

İstanbul Ümraniye'de aksiyon filmlerini aratmayan bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polis, açılmayan kapıları kırdı, uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu
Bir anda evin içine doldular. Uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladılar. 

İstanbul polisi uyuştucuya karşı başlattığı operasyonları aralıksız olarak sürdürüyor. Görüntüler de Ümraniye'deki operasyondan. 

Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Çok sayıda polis önceden belirlediği adreslere baskın düzenledi. 

Polisi karşısında gören şüpheliler, kapıyı önce açmadı. Kapı açılıdığı anda da polis içeriye girdi. 

Arama yapan ekipler, evin farklı yerlerine gizelnmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon  kapsamında çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı. 

Sağlık  kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü. 
 
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